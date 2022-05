Nathan SAVERET

20/06/1994

Né à Dijon

Réside à Lyon



* Bac Scientifique

* DUT Gestion Logistique et Transport

* DESU Gestion des Opérations Logistiques (BAC +4)



* Alternant au Centre de Logistique Industrielle de la SNCF à Dijon entre septembre 2012 et août 2014

* Alternant chez STEF Logistique Saint-Genis-Laval (69) entre septembre 2014 et février 2016

* Ingénieur Logistique en parcours pépinière chez STEF Logistique Saint-Genis-Laval (69) entre mars 2016 et décembre 2017

* Responsable d'Activité chez STEF Logistique Toussieu (69) depuis janvier 2018



Voyages

Sports

Cinéma

Musique



Mes compétences :

Access

Excel

Power Point

Word

ERP People Soft

Gestion de la production

Gestion de projet

Gestion des stocks

Management

Microsoft Project

CACES 5

CACES 1

CACES 3

Secourisme

Planification

Travail d'équipe

Indicateurs de performance