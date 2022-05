Nathan SILVANO

Formation : Master pro Ingénierie Mathématique Statistique et Informatique, option Actuariat, de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée.



Enseignement d'une formation générale à l'actuariat, avec des modules d'assurances de personnes, assurances de biens, finance, prévoyance, réassurance, droit et comptabilité des assurances.



Les principales autres matières que j'y ai suivi sont l'analyse de données pour l'entreprise, des éléments de probabilités et statistiques, les processus stochastiques, ou encore des mathématiques financières.



Mise sous pratique des acquis théoriques sous forme de projets universitaires (Matlab, R, SAS, Module XLStat, ...).



Modélisation de la consommation électrique en France, et du prix des forfaits de ski alpin en France.



Expérience de 17 mois sous contrat d'apprentissage en alternance au sein du groupe Generali, dans un service d'actuariat spécialisé dans les contrats automobiles particuliers.



Réalisation de suivis techniques et de production.

Travail de modélisation d'une structure tarifaire 4R sous Excel.

Suivi de sinistralité pluriannuel par garantie (Fréquence, Coût Moyen, ...)

Contribution à la modélisation de la prime pure (logiciel Emblem).

Automatisation ou optimisation de procédures déjà existantes.



Bonne maîtrise du logiciel SAS, grande utilisation d'Excel (écriture de requêtes VBA) et Business Object.



Mes compétences :

Actuariat

Automobile

Chargé d'études

Datamining

IARD

IARD Automobile

Informatique

SAS

Statistique