Nathan YAO

Je suis ingénieur réseaux télécoms et sécurité

Compétence acquise par une formation initiale en tant qu’ingénieur en informatique industrielle puis suivie d’une formation en mastère spécialisé réseaux télécoms RST à l’INT et complétée par des formations complémentaires en réseaux et sécurité. Je travaille en qu’ingénieur ou architecte en réseaux télécoms sécurité pour différents clients

A titre illustration je citerai mes activités chez SI2M 2015 et la STIME

Gestion des d’incidents niveau 2/3

Traitement des changements

Intervention dans les Datacenter

Supervision des équipements et premier

Coordination avec l’opérateur orange

Intervention dans les data center

Essais sur des pocs

Support au projet d’architecture

Versionning des équipements

Gestions des demandes

Gestion et administration du wifi

Je suis intéressé par d'autres sujets comme le BIG DATA et la virtualisation



Mes compétences :

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

OSPF (Open Shortest Path First)

MAN

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Data Centre

budgets

VMware

QoS (Quality of Service)

Nortel

Nexus Technology

Microsoft Windows

Cisco Switches/Routers

BGP (Border Gateway Protocol)

Wi-Fi

VPN

TCP/IP

Synchronous Digital Hierarchy

Streaming Media

Sourcefire

SWAG

SIP

Rip

QIP

NetScreen

Multicast

MGCP

Linux

LDAP

Intrusion Detection System

IP

HP Hardware

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

CheckPoint Firewall

Central Venous Pressure

C++

C Programming Language

Apache WEB Server

Alcatel

ADSL

3Com