Nathanaël BONNET

Expert en développement et intégration de solutions sur IBM i.



J'ai commencé en tant que développeur RPG IV sur AS/400 et j'ai toujours suivi avec intérêt les évolutions de la plateforme jusqu'à l'IBM i d'aujourd'hui :

- environnement ILE

- langages RPG IV, CL, C et Java

- DB2 for i

J'utilise de plus en plus les possibilités offertes par PASE de supporter des exécutables AIX, ainsi que les possibilités du QShell.



Mes compétences :

WEB

Web services

PASE

QShell

CL ILE

ILE

SQL

DB2 for i

RPG ILE

As400

RPG