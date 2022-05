Nathanael CARILIEN

Comédien/conteur, metteur en scène ayant suivi la formation de Master 2 en sociologie du travail et gestion des ressources humaines du Centre National des Arts et Métiers (CNAM) de Paris.



CONTEUR : conter une histoire pour faire passer un message, faire comprendre les enjeux au cœur d'une formation, de la mise en place d'une politique de changement, relater une situation conflictuelle, désagréable sous forme d'une histoire, conter l'histoire de l'organisation, ses perspectives, son devenir...

Peut être financé par le service RH.



ANIMATEUR ATELIER THÉÂTRE : pour le développement personnel seul ou en groupe (gestion des émotions, diction, respiration, conscience de son corps et de son rayonnement, affirmation de soi). Ce type d'atelier peut aussi répondre à des besoins en communication interne et ou et externe.

Il peut être spécialement recommandé aux partenaires de langue étrangère qui souhaitent acquérir du vocabulaire, améliorer leur diction, acquérir une certaine aisance et mieux comprendre et assimiler la culture du pays.

Peut être financé par le service RH, le CE, à titre individuel...



ANIMATEUR LECTURE PARTAGÉE : proposer une pièce de théâtre classique à lire à une personne ou un groupe en fonction d'une thématique du travail, du management des hommes puis lire ensemble, analyser, commenter le texte du point vue de l'organisation. Faire jouer, interpréter des extraits. Ce type de travail s'adresse de préférence aux managers qui s'interrogent par exemple sur le leadership, le pouvoir. En Angleterre Paul Carrigan parle de Shakespeare on Management, en France on pourrait paraphraser par Corneille on Management.

Peut être financé par le service RH, à titre individuel.



Mes compétences :

Conteur

Entretien qualitatif

Animateur atelier de lecture partagée

Développement personnel

Comédien

Animateur atelier d'écriture

Mise en scène