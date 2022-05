Nathanaël CHONG

CV consultable à cette adresse :Array



COMMUNICATION

"Donner ou redonner toute sa place à la communication interne et externe."

Mettre en place des actions de communication efficaces et actuelles.



ANIMATION

"Créer un lien fort et sympathique avec le public"

Animation Radio, TV ou événement le plus proche possible des auditeurs, téléspectateurs ou public



TECHNIQUE

"Optimiser, moderniser l'outil informatique."

Mettre en place des outils d'automatisation grâce aux nouvelles technologies.



GRAPHISME

"Réalisations professionnelles pour une efficacité maximale"



POLYVALENCE

"Une valeur ajoutée pour un monde en perpétuelle évolution !"





Mes compétences :

Graphiste

Responsable informatique

Animateur radio

Création de site web

Responsable communication

PAO

Polyvalent

Gestion parc informatique

animateur TV