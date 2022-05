Nathanaël DESCAMPS

Après quelques années passées à travailler dans l'animation (animateur puis directeur CLSH et CLAE) je me suis tourné vers des études d'éducateur de jeunes enfants.

J'ai pu exercer dans différents milieux: associatif (multi-accueils), municipal (coordinateur p.e. dans une communauté de communes) et maintenant privé (direction d'un multi accueil).

J'ai toujours la volonté de valoriser le métier d'EJE et de le professionaliser pour que chacun reconnaisse ce diplôme et les compétences qui y sont liées.



Mes compétences :

Éducation

Petite enfance

Respect des engagements

Facturation

Management

Qualité de service

Accueil de groupes

Enfance

Autonomie

Adaptabilité

Accueil du public

Travail d'équipe

Recrutement

Paie

Gestion de partenariats