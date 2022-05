Nathanael GILL

Bienvenu sur mon profil Viadeo,



Mon expérience professionnelle en tant que chargé de clientèle, commercial et acheteur a développé mon sens de l'organisation, de la négociation ainsi que ma capacité à développer des relations avec des interlocuteurs variés à l'international.

Mon optimisme, mon état d'esprit positif et mon dynamisme m'ont permis de mener à bien ces missions.



Bilingue anglais-français depuis toujours, travailler 2 ans en Amérique Latine m'a permis d'acquérir un niveau d'espagnol bilingue.

Communicatif, pluri-culturel et curieux de nature, j'apprends actuellement le portugais.



J'ai de bonnes capacités de communication, le goût du résultat et des challenges, et j'ai pu développer mes capacités relationnelles et de travail en équipe par diverses expériences professionnelles, artistiques et associatives.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez échanger ou si je peux vous être utile,



Spécialités: Communication orale et écrite, synthèse, vente, gestion de projets, négociation, traduction, travail d'équipe, dialogue interculturel - multiculturel, monde Anglophone, échanges Europe - Amériques, commerce international, achats, acheteur, négociation fournisseurs



Mes compétences :

Négociation commerciale

Commercial export

Multiculturel et international

Achats internationaux

Achats projets

VENTE B to B

Vente

Communication

Négociation

Gestion de projet

B2C

B2B