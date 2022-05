Nathanaël GRALL

J'ai 24ans, suis né à La Réunion (fier de cela), et j'étudie actuellement à l'institut Ingémédia de Toulon en Master. Ayant obtenu avant cela une licence TAIS (Techniques et Activités de l'Image et du Son option Convergence Internet et Audiovisuel Numérique) et un DUT Services et Réseaux de Communication en alternance avec France Télécom; je m'oriente vers le profil de webmaster et wbdesigner.



Ouvert, curieux et dynamique, je m'intéresse à un grand nombre de choses, m'adapte facilement à toutes situations et apprend vite. J'aime découvrir de nouveaux horizons, sortir, rencontrer, discuter, apprendre, partager, voyager, écouter ou faire de la musique, danser....vivre tout simplement !



Mes compétences :

Conception

Développement informatique