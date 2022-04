Antoine GRALL

Je suis actuellement en train de réaliser un Master 2 (09/2018 - 09/2019) dans le cadre d'une reconversion professionnelle afin de travailler dans le secteur de la formation et pédagogie (Master 2 en Conception, Formation et Technologie à Strasbourg)



Formation de base : ingénieur diplômé en Ingénierie et Management de Process à l'Université de Technologie de Belfort-MonItbéliard (UTBM), je possède une qualification particulière en qualité et performance industrielle (lean management, lean manufacturing, outils lean, certifications ISO...) qui provient de mon choix au sein de l'école de me concentrer sur l'aspect "qualité" en production ou dans le domaine du service.



Suite à un voyage autour du monde de 6 mois (Février - Août 2014), j'ai travaillé entre octobre 2014 et mars 2017 en tant qu'animateur qualité chez 3MAGroup à Rouffach (Alsace).



Mes compétences :

Autonome

Ecoute

Optimisation des process

Amélioration continue

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

ISO/TS16949

ISO 14001 Standard

Audit

Logistique

ISO 900X Standard

Magazines

Waste Management

Continuous Improvement

OHSAS 18001

Project Management