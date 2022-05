Nathanaël MARTEL

Je créé des outils de gestion spécialisés pour votre entreprise, qui s'adapte à votre manière de travailler et à vos outils, pour vous rendre le vie plus facile. Je travail en particulier l'interface de manière personnalisé.



Je réalise des sites web et des applications web, en prenant en compte aussi bien les besoins de visibilité, de communication, d’information et d’image du commanditaire, ainsi que les soucis de l’internaute en matière d’ergonomie et d’accessibilité, quelque soit son environnement.



En particulier, je transforme vos maquettes en HTML, CSS, javascript et je les intègre dans vos outils (wordpress et symfony).



Je réalise aussi des adaptations de site pour les mobiles et les tablettes en «responsive design».



Je suis votre expert qualité web, certifié par Opquast.



Mes compétences :

JQuery

JavaScript

Bootstrap

API

Symfony

SASS

CSS

Wordpress

HTML