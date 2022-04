Catherine MARTEL

Mes principales missions à ce poste sont:

- Le pilotage des projets en apportant une expertise marketing et études

- La compréhension des attentes, le recensement des besoins et la définition des moyens internes et externes adaptés à mettre en oeuvre pour y répondre: gestion des ressources internes, supports études, budgets

- Les relations avec les fournisseurs : prestataires études, cabinets de conseils, experts techniques

- La mise en application, la présentation et la communication des résultats pour des finalités stratégiques, marketing et/ou commerciales



Les solutions mises en place reposent sur des supports aussi bien qualitatifs que quantitatifs: outils de veille, réalisation d'études, data-mining, tableaux de suivi et d'impact etc...