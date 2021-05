Julien CHARRETIER

J’aime les challenges et les défis et je suis prêt à en relever de nouveaux au sein d’une nouvelle entreprise



De par mon expérience professionnelle, je sais être à l’écoute des utilisateurs et/ou des clients, je suis également capable d’être force de proposition afin d’améliorer les processus existants pour les rendre plus performants. De nature ingénieuse, je m’efforce toujours de résoudre de manière efficace et durable d’éventuels problèmes rencontrés par les utilisateurs ou collaborateurs.



De tempérament curieux et ouvert et réalisant une veille technologique permanente, je suis capable de concevoir, planifier, mettre en œuvre et maintenir des processus, des architectures et des systèmes mêmes complexes.



Pour avoir développé de multiples connecteurs entre les différents logiciels d’une société (ERP, GED, AD, Exchange) et en m’appuyant sur les différents langages des outils, je suis devenu un professionnel très expérimenté en gestion des systèmes informatiques.



Au cours de mes expériences, j'ai eu l'occasion de répondre aux besoins des différents services et métiers d'une entreprise (IT, RH, Finance, Ventes et SAV, Direction Générale, Marketing...) en leur apportant des solutions et des améliorations dans l’utilisation des outils informatiques à leur disposition, le tout dans une optique globale d’optimisation des outils et de la productivité.



Partager mon savoir fait partie également de mes compétences, ayant été pendant 2 ans professeur au sein de l’IUT de Valence dans la filière informatique.



Mon temps libre me permet d'enrichir mes connaissances dans des domaines aussi différents que l'histoire, la littérature, le sport, le jardinage, la nature, le cinéma, la gastronomie, l'œnologie. J’apprécie voyager et découvrir de nouvelles cultures.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Développement web

Développement informatique

Internet

Système d'information

Base de données