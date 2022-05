Nathanael ROMON

Master 2 IAE Lyon EMPMO (Entrepreneuriat et Management des PMO)

-Management de projets d'innovation, Stratégie entrepreneuriale, Financement de l'innovation (Crédit Impôt Recherche, JEI, Oseo...)

- Consultant en entreprises (Analyse et élaboration de stratégies, Développement d'une vision systémique d'entreprise)



Ingénieur CPE Lyon

- Chimie organique, Sciences Analytiques, Génie des Procédés, spécialisé en Formulation

- Mission avec rédaction et dépôt de brevet (Connaissances en Propriété Intellectuelle, Gestion de projets d'innovation, Interlocuteur de l'ensemble des parties prenantes)



Langues: Anglais-professionnel Espagnol-professionnel



Mobilité : Internationale



Si mon profil vous intéresse, vous pouvez me contacter afin que nous puissions nous entretenir selon votre convenance.



Mes compétences :

Langues maitrisées Anglais

Microsoft office

Ms project

Consulting

Chimie

Financement de l'innovation