Nathanaël TOUBOUL

Je recherche un poste de nature commerciale regroupant idéalement des aspects opérationnels (prospect, prise de RDV, présentation des produits, négociation) et stratégiques (préparation des offres, veille de marché).



Mes différentes expériences professionnelles (chargé d'affaires dans une start-up en création, commercial terrain, animateur en centre de loisirs, stagiaire en cabinet d'audit & conseil...) m’orientent assurément vers des « métiers de contact », en particulier une carrière commerciale, où ma mobilité géographique et ma forte motivation sont des atouts supplémentaires.



Mes points forts : le goût du challenge et un réel sens du contact. C’est pourquoi je tiens à développer mes aptitudes commerciales et relationnelles au travers d’une expérience en vente (BtoB / BtoC).



Mes compétences :

Audit

Gestion de projet

Informatique

Développement commercial

Production audiovisuelle

Gestion de la relation client

Microsoft Office