Emmanuel Touboul



Directeur de Production Té-Créateur D'instants



Le fil conducteur de mon parcours est le travail sur l'image de marque de Maisons ayant une forte identité, un réel savoir-faire et un sens aigu de l'esthétisme.



Mes principales qualités sont mon dynamisme, ma créativité, mon sens de l'analyse et de la synthèse ainsi que mes qualités relationnelles et de management.



Pour moi l'essentiel est surtout de motiver et de créer une bonne cohésion dans l'équipe, transmettre mon savoir- faire de ce métier de passion.



Les qualités déterminantes pour réussir une carrière de chef sont : savoir se remettre en question en permanence, se dédier à la qualité tout en restant simple et accessible.



J'aime participer au développement d'une entreprise et apporter mon énergie, ma motivation et ma passion pour le monde de la restauration et du service.



Je suis un passionné motivé par mon travail et toujours prêt à relever de nouveaux challenges.



Mon sens relationnel, ma rigueur sur la gestion financière et managériale sur les approvisionnements, les règles d'hygiène, mon leadership et ma flexibilité constituent mes atouts d'homme de terrain.



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion des stocks et approvisionnement