Nathanael TURPIN-GRISET

Www.ntg-food-photo.fr



Freelance depuis 2004, après avoir assisté Michaël Roulier pendant 3 ans.

Photographe pour la presse (art et gastronomie, fromage gourmand...), l'édition (Mango, Albin-michel, Hachette...), le packaging (Picard, Marie, Boursin...), le catalogue et l'affichage (Pizza Hut, Buffalo Grill, Carrefour...)

Je dispose d'un studio à Saint-Ouen, avec une grande terrasse fleurie pour les shoots extérieurs.

Je collabore avec plusieurs stylistes culinaires et chefs, couvrant toutes les spécialités de l'image culinaire.



Mes compétences :

Photographie culinaire