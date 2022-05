Nathanaëlle DEBAENE

- Gestion de projets: identification et analyse des besoins, mobilisation des acteurs, management d'équipe, mise en place d'outils adaptés, coordination entre les fournisseurs et prestataires extérieurs, respect des délais et des budgets;

- Communication: conception des supports, rétroplanning, suivi de la réalisation;

- Web: Mise en place de plateformes collaboratives sous Sharepoint, mise en place d'intranet, suivi de sites internet, test des fonctionnalités, mise en ligne, pilotage prestataires, suivi des statistiques de fréquentation, animation des réseaux sociaux;

- Suivi de projet évènementiel .



Mes compétences :

EBP Compta

Microsoft Office SharePoint Designer

EBP Paye

Adobe InDesign

Google analytics