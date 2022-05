Nathanaëlle DEBOUZIE

Engagée dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, j’accompagne, depuis 20 ans, les mutations de ce secteur d’activité, en lien avec les besoins croissants des publics défavorisés et en réponse aux politiques publiques.



Innover, développer les projets d’une organisation pour améliorer la vie des personnes vulnérables et de leur famille, construire des partenariats locaux autour de ces projets et y associer mes collaborateurs en valorisant leurs compétences, sont les défis que je poursuis au quotidien.



Entreprenante et déterminée, je souhaite, aujourd’hui piloter un nouveau projet et diriger une organisation innovante en pleine évolution avec une offre de services diversifiés et adaptés aux besoins des personnes vulnérables.



A l’écoute d’opportunités, je serai très heureuse d’échanger sur vos projets et actualités.



Mes compétences :

Recherche de financement

Mise en place de projets de Partenariats

Droit social

Analyse stratégique

Prise de décision

Management

Conduite du changement

Conduite de projet

Animation de réunions

connaissance du dispositif d'action sociale