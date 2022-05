Nathaniel ABENSOUR

Après un Bac + 5, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés, dans le domaine commercial, marketing et de la communication ou j'ai pu développer plusieurs compétences tel que le développement commercial, la gestion et création de portefeuille clients, la négociation, et aussi la stratégie d'entreprise, la conception de campagne publicitaire, la prise en charge du planning et des budget. J'ai beaucoup appris au travers de mes différentes missions et souhaite encore apprendre et suis à l'écoute d'opportunités professionnelles et de nouveaux challenges.

Je vous invite à découvrir mon profil et à me contacter si vous êtes intéressé par celui ci



Mes compétences :

Marketing

Négociation commerciale

Stratégie de communication

Développement commercial

Quark Xpress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Closing

Découverte des besoins clients

Publicité

Prospection commerciale