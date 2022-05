Nathaniel BATTUNG

Avant-vente:

 Définition des besoins de l’entreprise.

 Définition de scénarios de déploiement d’architecture serveurs et réseaux auprès de clients finaux (DG, Responsable SI).

 Réponse pour appel d’offre.

 Audit d’infrastructure serveurs et réseaux.

 Rédaction de supports techniques et commerciaux.



Projet et Management:

 Gestion de projet d’infrastructure serveurs et réseaux.

 Planification des ressources en fonction du budget vendu.

 Réunion de lancement de projet d’infrastructure serveurs.

 Animation de ressources techniques, commerciales et exploitantes.

 Gestion de planning (ressources/tâches) + gestion de communication interne et externe (clients).

 Rédaction de cahier de recette et des différents livrables liés à l’infrastructure mise en place.

 Mise en oeuvre d’outils et de processus liés à la gestion de projet.



Informatique:

 Certification MICROSOFT : MCSA et MCSE

 Certification HP et DELL : ASE - BladeSystem Server, Rack & Tower Server AIS - HP ProCurve Networking 2010 et AIS - Proliant 2010 électif SIM, DPES0909WBTT - Dell PowerEdge Server Technical, VRTXT0613WBTT - PowerEdge VRTX Technical.

 Logiciels serveurs Microsoft :

Windows 2003/2008/2012 server, Exchange 2003/2007/2010 server.

 Logiciels de gestion de projet: MS Project Pro 2013, Visio Pro 2013, MindManager.