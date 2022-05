Ludovic TROGNON

Mon parcours professionnel m'a permis de découvrir l'ensemble des composants liés à l'infrastructure.

Regroupant ma connaissance de ces écosystèmes et ma spécialisation en environnement vSphère, je me suis orienté vers de l’architecture.

Actuellement, je mets à profit mes compétences et ma vision globale en tant qu'architecte virtualisation au sein de Consort NT.





VMware Certified ADVANCED Professional Data Center Administration : VMW-01135488Z-00373332



Mes compétences :

Virtualisation

SAN NAS

Hyper-V

Windows

OVM (Oracle Virtual Machine) sur XenServer

VMware

VSphere