BIOGRAPHIE Nati James

Nati James est compositrice, chanteuse, et danseuse de flamenco, diplômée de la Bill Evans Piano Academy, d’une licence de musicologie à l’Université Paris VIII en 2005, et d’un prix de conservatoire DEM jazz en 2009.

Nati James ajoute alors une nouvelle corde à son talent, et se forme au « baile » flamenco pendant plusieurs années à Seville , où elle côtoie les plus grands maestros : Farruquito, Farruco, Juana Amaya, Carmen Ledesma, La Faraona, La Moneta, El Oruco, Juan de Los Reyes, et bien d autres..

Nati James « La Nati » s’est produite dans les clubs de jazz de Paris, à Seville, Dubai, Equateur, Angleterre (Southampton Mela Festival), en passant par le Holland dance festival, Bolzano Arte live, au Festival Arte Flamenco de Mont de Marsan en 2013, a reçu le deuxième prix du concours de bulerias de Nîmes en 2014, s’est produite également sur la scène du Cirque Romanès et en 2016 au Maroc ( Nomads Festival).

Elle collabore avec de grands artistes notamment avec Jose Mendez, Manuel Cortes Vega, Cristo Cortes, Gaël Rakotondrabe, Alberto Garcias, Fyty Carrillo, Kisko de Alcalà, Fabricio Nicolas, Nicolas Genest, Jean-Baptiste Marino, Paco el Lobo, Manuel Gomez, Paloma Pradal, Melchior Campos, Juan Manuel Cortes, Ana Barba et bien d’autres…

Compositrice, chanteuse de jazz et flamenca, Nati James compose, crée et assure la direction de son orchestre de douze musiciens, le « Nati James Orchestra » en 2014, et enregistre en 2015 son premier album ¡ Asín Sí ! , compositions aux influences latinjazz flamenco.

Danseuse sensible et profonde, la Nati sait transmette l’énergie et l’émotion du flamenco.