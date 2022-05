Forte de plus de 25 ans d'expérience professionnelle, je recherche un emploi dans les domaines :

Assistante de direction, assistante aux services généraux, assistante RH, secrétaire dans un service commercial.

J'ai une formation en secrétariat / Assistante de Direction (IFERP).

Je maîtrise le pack office windows. Un anglais professionnel et le Portugais courant.

Je suis polyvalente, dynamique et persévérante. Je seconde efficacement une équipe et je dispose d'un très bon relationnel.



Mes compétences :

Organisation d'évènements