POSTE RECHERCHÉ





• Responsable commercial à l’exportation d’une entreprise française



• Assistant marketing à l’exportation



• Responsable d’un bureau de vente à l’export







PROJET





Objectif:

Prendre la responsabilité commerciale et marketing dans une entreprise dynamique et tournée vers l’export, en particulier en Azerbaïdjan, Turquie, Russie et sur le bassin de la mer Caspienne

Participer activement au développement de l’entreprise