Naudy GILLES

COMPÉTENCES



Direction-animation d’équipes

Expert des techniques de rédaction et d’édition

Conception et pilotage de nouvelles formules et de produits dérivés print et web

Gestion de budgets / développement du chiffre d’affaires-diffusion

Conseil en communication et relation médias

Conception et organisation d’événements destinés aux chefs d’entreprise et élus

Négociation de partenariats grands comptes



EXPÉRIENCE



2014 Chargé de mission pour le groupe Editialis

Conseil éditorial-direction d’équipes



2013 Conseil indépendant en relations médias. Prestation de conseil pour la fédération

d'entreprises TLF. Collaborations à la Lettre de l’Expansion, au site Pharmanalyses

(enquêtes sur le secteur de la santé), à L’Argus de l'automobile



Prestation de communication adressée aux parlementaires

Enquête sur les agences de notations



2009-2012 Editeur du groupe La Vie du rail et rédacteur en chef du Moci, responsable des évènements, des éditions print et web destinés aux chefs d’entreprise, aux collectivités territoriales et aux élus





