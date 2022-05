Naura MEDJKANE

Acteur des Ressources Humaines externalisées avec plus de 20 collaborateurs, Abaka est présent dans le Grand Ouest et à Paris.



Spécialiste du recrutement de cadres et de dirigeants, Abaka accompagne également les entreprises et les institutions sur l’ensemble du spectre des RH : outplacement, diagnostics RH, bilans de compétences, gestion des carrières, etc.



