Delauney CYRIL

ELIVIA : N°2 Français Viande Bovine (2600 employés), et filiale du Groupe Coopératif TERRENA

16 sites en France dont 9 industriels

180 000 Tonnes de produits carnés commercialisés par an

Produits : carcasses, sous-vide, produits élaborés ultra-Frais et surgelés

Principaux Clients : Grande Distribution, RHD, Grossites, Industriels

Périmètre Clients : France, Europe Centrale, Dom Tom, Afrique du Nord



Dans un secteur très concurrencé et à fortes contraintes , le leitmotiv de mon quotidien : rechercher et mettre en place des solutions logistiques & transport permettant d'améliorer la qualité de service au Client, les délais et les coûts.



Mes compétences :

Reporting

Appels d'offres

Management

Négociation achats

Communication

Logistique

Organisation du travail

Réduction des coûts

Optimisation des process

Gestion de projet

Optimisation des transports