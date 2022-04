Antoine HERVE

Rattaché au responsable financier et au DAF de l'entreprise, j'ai pour mission



la gestion des conditions commerciales

- analyse et validation des contrats commerciaux

- application et suivi des conditions commerciales



la gestion des litiges clients

- enregistrement et traitement des demandes clients

- suivi des indicateurs sur la gestion des litiges



la gestion des factures impayées

- relance des factures impayées à échéance



Management d'une équipe de 8 personnes



Mes compétences :

Commerciales

Impayés

LITIGES