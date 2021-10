Nawel GUEMACHE

J'ai le l'honneur de vous offrir mon profil riche d’expériences et de compétences. Architecte de formation, je peux assurer des missions d'études comme celles de la réalisation. Je suis aussi apte à gérer les contrats, à participer activement sur les planning (notamment le WBS) et bien d'autres missions. Je me suis spécialisée au fil du temps dans les équipements, c'est donc ma préférence!



J'aime aussi le travail en équipe pluridisciplinaire aux Multi- provenances et profils et les taches de gestion et de direction intelligente.



Mes compétences :

Building materials

Interior Design

solution après coordination

Master Planning

2D

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Autocad

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Microsoft Word