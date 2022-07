Nazim TOUNSI

L’innovation !!!........Mon maître mot





Dans les services de recherche et développement, j'aime être entouré d’une équipe d'ingénieurs et de techniciens,on s'occupe d'imaginer de nouveaux produits ou améliore ceux qui existent déjà.



On suit chacun de nos "bébés" de leur conception à leur mise en production, on est spécialise dans un domaine pluridisciplinaire : dessin,conception recherche, développement, essais… Quoi qu’il en soit, on travaille main dans la main avec les autres services de l’entreprise (marketing, production, qualité…).



Moi un scientifique spécialisé dans le domaine technique confirmé,je suis de près toutes les innovations technologiques dans mon domaine industriel et je fais preuve d’une grande réactivité : pas question de se laisser doubler par la concurrence !



Mes compétences :

SolidWorks

SolidWorks Simulation

Adobe Photoshop

Pinnacle Studio

Microsoft Office

WinNc

Impession 3D