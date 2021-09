Ndce TEAM BUILDING BOWLING NDCE

NOS SOIREES TEAM BUILDING BOWLING SUIVI D'UN DÎNER





Nos TEAM BUILDING Bowling suivi d'un dîner avec Thierry (animateur) sont proposées tous les jours lorsqu'il n'y a pas de compétitions.

Recommandé pour constituer un esprit d'équipes, cette activité fédératrice et le moteur idéal pour la cohésion d'équipes.



Formule déjeuner à partir de 12h00 suivi à 14h00 du team building ou bien a partir de 19h30 dîner suivi du Team Building au bowling du Front de Seine 15 rue Gaston Caillavet 75015 Paris. Métro : Charles Michels



Il n'est pas nécessaire de savoir jouer, les débutant(e)s sont encadré(e)s par notre coach animateur qui vous expliquera les rudiments de base, ensuite à vous de jouer et très vite vous serez gagné par le jeu et l'ambiance !!



Découvrez l'ambiance d'un doux moment festif, facilitant ainsi les rencontres amicales, nous clôturons par un rafraichissement qui vous sera proposé sur place.

1ere Partie échauffement

2eme partie challenge Trophée

Remise du trophée

Photos

Une consommation est incluse



DEVIS SUR DEMANDE au 01.455.456.52 par mail : bowlingnd@free.fr