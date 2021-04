La psychologie prend en compte la personne, dans sa dimension autant psychique que somatique, culturelle et sociale.



Mes compétences :

Médiation Familiale

Psychologie clinique

Observation clinique et analyse institutionnelle

Clinique inter et transculturelle

Clinique de groupe

Qualité de vie et santé subjective

Clinique de l'enfant et de l'adolescent

Transmission psychique inter et transgenerationell