Nedjma BOUTLELIS

15 ans d'expérience en développement RH me conduisent à offrir aux décideurs économiques, politiques et managers un espace serein, bienveillant et confidentiel pour explorer leur développement professionnel, construire leur stratégie personnelle en terme de rayonnement, de management, de communication, d'évolution!



Riche d'une expérience de Manager, chef d'entreprises, et acteur politique, j'appréhende le conseil auprès des dirigeants avec une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel ils évoluent.



Convainque que la route professionnelle est pleine de surprises, J'ai eu l'opportunité de déployer de nouvelles compétences dans le domaine de la Finance et du Droit.



Mes récentes collaborations avec des dirigeants de banque et des avocats me renforcent sur l'idée que la vie professionnelle ouvre plusieurs portes, il suffit d'y entrer!



Spécialités :Stratégie différentielle

Communication Interne et Externe

Pilotage projets transversaux

Appui à la Direction Générale

Évaluation des personnes clés de l'entreprise

Lead-Coaching