Nelly DENIS (BROSSIER)

FORMATION CERTIFIANTE BACHELOR EUROPEEN COMMERCE INTERNATIONAL 2021-2022

Recherche stage de 3 mois en binôme avec un/une Responsable des ventes zone export ou Responsable ADV export, Responsable des achats internationaux etc..

Localisation 69400 et ses environs ou territoire Ouest-Nord de la Métropole de Lyon

Secteur d'activité : Pharmaceutique, Logistique, Import/Export etc..

Motivée, enthousiaste, pragmatique et proactive, prête à accepter de nouveaux défis.

Dotée dun esprit déquipe, dun très bon relationnel, possédant une solide expérience internationale en matière de vente/achat, négociation, de service client, et de logistique (supply chain).

Disposant dexcellentes aptitudes de communication, je suis en mesure de mettre en place des relations à tous les niveaux de la structure hiérarchique.



Nelly DENIS

Tel direct : 04 78 48 35 93

GSM : 06 95 45 78 38

E-mail : nellydenis13@gmail.com



Mes compétences :

Coordination de projets

Commerce international

Chaine logistique

Gestion du stress

Service client

Transport international

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Reporting

Réponse aux appels d'offres

Administration des ventes

Incoterm