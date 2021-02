Nelly MINENGUE

12 ans l ingénierie de formation

3 ans la gestion administrative et financière



Mon objectif est de piloter la formation dans la perspective de développer les compétences des acteurs (salariés, demandeurs d'emploi, étudiants) dans une démarche d'évolution d'entreprise.



Ma double compétence en Sciences de Gestion et en Ingénierie de Formation, m'assure d'une forte capacité à assurer les fonctions qui me sont confiées. En plus de mon sérieux, de mon esprit de synthèse et d analyse qui mont toujours permis de réaliser dans les meilleurs conditions les objectifs fixés.



Mes compétences :

Gestion des contrats et conventions juridiques

Gestion de projets de formation

Gestion administrative et financière

Gestion de la base de données

Gestion et suivi des actions de formation

Recherche des organismes prestataires

VAE, VES, CIF, DIF, E-learning

Négociation de l'achat avec les fournisseurs

Elaboration et suivi du budget

Rédaction de cahiers des charges

Mise en place du planning

Ingénierie pédagogique scénarisation

Coordination, accompagnement et positionnement

E-learning

CPF

Formation

Digital