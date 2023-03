Nermina TRBONJA

Après une première expérience en tant que senior consultante bancaire dans un cabinet de conseil allemand, j'exerce dans le domaine d'expertise comptable. Parfaitement quadrilingue, j'ai toujours évolué dans un environnement multiculturel et international. Je suis spécialiste de l'accompagnement des sociétés étrangères installées en France (filiales, succursales) et de la mise en place des reporting pour les besoins des sociétés mères situées à l'étranger (normes HGB, US GAAP...).



After the first experience as a senior banking consultant in a multicultural environment, I have been practicing advisory to SMEs and to subsidiairies of foreign companies in France.



Expertise / Fields of competences and scope of interventions



- Expertise comptable et missions de conseils pour les PME / Advisory to SMEs,



- Accompagnement (comptable, fiscal, juridique, social) des sociétés étrangères installées en France (filiales, succursales) et accompagnement des sociétés françaises à l'international / Assistance (accounting, fiscal, legal, payroll) to foreign companies based in France (subsidiairies, branches) and to French companies based abroad,



- Évaluation d’entreprise / Evaluation,



- Due dilligence



- Contrôle interne : audit organisationnel et mise en place des procédures internes / Control activities, process activities and procedures,



- Mise en place de reporting, notamment des filiales pour les besoins des sociétés mères situées à l’étranger / Implementation of reporting, especially for subsidiaires / branches of foreign companies based in France (UK GAAP, US GAAP, German GAAP…),



- Management d’équipes / Team Management,



- Animation de l’équipe de consolidation / Consolidation of individual financial statements,



- Animation de formations : Fiscalité, Analyse financière… / Training : Fiscal matters, Financial analysis…





ANGLAIS, ALLEMAND, FRANCAIS : courant / fluent

ITALIEN : en cours / in progress

BOSNIAQUE : langue maternelle / native tongue



