Newscom ROMANS

Par téléphone : 04 75 70 41 20

Par mail : contact@newscom.fr



Newscom est une société familiale localisée dans la Drôme, qui propose des supports de communication.



Nous sommes spécialisés sur 5 secteurs d'activités :

- Objets Publicitaires : goodies, bagagerie, high-tech...

- Textiles Publicitaires: T-shirt, polo, sweat...

- PLV-Impression grand format : roll-up, bâche, oriflamme, adhésif..

- Vêtement de Travail- EPI : chaussure de sécurité, casque de chantier, pantalon de travail...

- Textiles & Equipements sportifs : survêtement, ballon, maillot...



Nous disposons de notre propre atelier d'impression qui nous permet de personnaliser chacun des supports proposés :

- Tampographie : personnalisation d'objets publicitaires,

- Sérigraphie : Impression sur textiles et bagageries,

- Broderie : sur tout vêtements, professionnels ou publicitaires,

- Transfert numérique et sérigraphique : sur textiles techniques,

- Impression numérique grand format : sur kakémonos, bâches, roll-up...



Nous réalisons des petites, moyennes et grandes séries. Dispatching au niveau national, demande de réassort...



Nos mots d'ordres sont : Réactivité, Efficacité, Proximité.



