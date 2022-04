Ilan PEREZ

Diplômé d'un Master 2 en management et ingénierie d'affaire, je suis passionné par le contact avec les clients et la démarche commerciale.



Mon rôle au sein de la société DAG IMPORT (spécialisée dans l'import export d'objets publicitaires, multimédia, textile...) est de développer mon portefeuille clients (Grand sud). Mais également de travailler au quotidien sur des sourcing directement auprès d'usines en Chine, Turquie et Bangladesh.



Cette mission laisse une grande place pour l'aspect relationnel de mon métier.



Mon orientation dans le management quant à lui offre une perspective de gestion d'équipe commerciale.



Mes compétences :

Commercial

Impliqué

Assidu

Dynamique