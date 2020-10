Nezha RABII

Je suis une femme âgé de 30 ans sérieuse ayant le sens de responsabilité et le travail en groupe, diplômée en informatique ainsi en comptabilité j'ai une expérience d'un en tant que assistante au direction et chargée des affaires de comptabilité je suis à la recherche d'un emploi .



Mes compétences :

CCNA

Comptabilité générale

Microsoft Outlook

TVA

déclaration cnss , ir

Sage

Microsoft Excel

Microsoft Word

Déclarations sociales et fiscales

EBP

Comptabilité analytique

Microsoft PowerPoint

Cisco Switches