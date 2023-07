Niclette NGAKA

Après une licence RH en alternance, j'ai été embauchée chez Veolia transport entant que Gestionnaire RH / paie.







Depuis octobre 2006 : VEOLIA Transport / Environnement à Rueil-Malmaison (600 paies)



GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

- Constitution et suivi des dossiers du personnel

- Accueil des nouveaux embauchés

- Paiement des acomptes sur salaire

- Gestion et distribution des tickets restaurants

- Gestion des absences (congé, maladie, AT…)

- Elaboration du bilan social et Reporting



GESTION DE LA PAIE

- Saisie et contrôle des éléments variables

- Déclaration et paiement des charges sociales (URSSAF, ASSEDIC, Retraite…) et participation à la DADS-U

- Recueil, saisie et contrôle des bulletins de paie

- Génération des états post-paie



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Axys

Bureautique

Droit

Droit social

Informatique

Internet

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

Paie

Paie et Administration du personnel

Reporting

Sage

SIRH

Technique