Nico NICO (TOUBLANC)

Mon objectif : vous aider à atteindre les vôtres !

Comme j'ai pour croyance que motivation et cohérence avec ses valeurs sont les 2 éléments les + essentiels à toute volonté d’évolution durable, mon travail est de vous aider à « réveiller » les 2 et de vous stimuler pour être dans la dynamique de changement que vous voulez.



Ma motivation : avancer et faire avancer.

en vous accompagnant pour :

* réveiller votre enthousiasme qui est un des meilleurs moteurs d’efficacité.

* raviver si besoin la confiance en soi, le sens, les valeurs.

* vous permettre de reconquérir votre autonomie et d'avoir latitude de faire les choix qui vous seront bénéfiques professionnellement et personnellement.

* vous faire (re) découvrir les outils qui sont vraiment efficaces pour avancer dans ce sens !





3 modes opératoires :

+ formation professionnelle en management ou en communication,

+ coaching

+ hypnothérapie,

1 objectif : vous accompagner pour retrouver l’impulsion qui vous donnera des ailes et pour formaliser le plan d’action concret et dynamisant qui vous conduira à atteindre voire dépasser vos objectifs de progrès.



Formatrice depuis 2000, coach depuis 2003, hypnothérapeute depuis 2010, j'ai pris le parti de conjuguer, en fonction de vos attentes, l'efficacité de ces 3 approches : pédagogie participative ludique, tonique et pragmatique de la formation, rigueur des outils du coaching, créativité et dynamisation de l'hypnose.





Parlons-en et voyons ensemble quels outils seraient les plus appropriés à vos objectifs & à votre contexte.



Mes compétences :

Hypnose

PNL

Développement personnel

Coach

Accompagnement

Coaching

Communication

Relations interpersonnelles

Dynamique de groupe