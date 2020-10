Mes compétences :

Marketing, Economie et Gestion, Gestion de projet

Dev informatique: Java, C, C#, Python, ADA,Caml

Base de données: Oracle (PL/SQL), MySQL

Outil de gestion de version: Git et SVN

Administration de réseaux: RIP, DNS, NAT, NFS

Dev web: HTML/CSS, PHP, Java EE, Javascript,Flash

Scrum

JQuery

Liferay

Tapestry

Eclipse

API Management