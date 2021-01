Nicolas BAHEU

Evalué au niveau 11 par I.V.T (International Visual Theater)en Novembre 2007 à Paris,

Obtention d'un DCL (Diplôme de Compétence en Langue) catégorie L.S.F en Septembre 2011,

l'entreprise propose de la traduction en tant qu'interface de communication L.S.F pour les personnes ayant la langue des signes comme seul moyen de communication et pour les personnes ayant besoin de communiquer avec les sourds (rendez-vous divers, administration, assistant social, informer, forum pour l'emploi, ou autre...), et des cours d'initiation à la L.S.F pour ceux qui veulent l'apprendre, que ce soit dans les établissements scolaires, avec des particuliers, des professionnels ou autre.

Communication

Enseignement