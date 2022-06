Nicolas BLANCHARD

Apres une riche expérience technique chez Bouyer-Leroux leader français en matériaux de construction.



Expert bâtiment - construction rattaché au Groupe Arthex.



Mon métier d’expert en bâtiment est bien de défendre les intérêts et permettre aux Particuliers de mener à bien la résolution de leurs désagréments, réceptions avant/après travaux, litiges ou en action préventive dans la réalisation de leur construction ou leurs relations contractuelles avec les entreprises du bâtiment.



• Vous cherchez à expliquer l’origine des désordres qui ont provoqué des dommages dans la construction ?

• Vous passez trop de temps pour analyser et traiter une situation, un litige, ou un sinistre ?

• Vous avez besoin de défendre vos intérêts ?

• Vous chercher l’assistance d’un Expert en bâtiment ?



Vous avez besoin d’être appuyé par un professionnel pour une qualité d'écoute dans le but d'identifier et analyser les dégâts subis puis apporter une réponse technique concrète et personnalisé.



Mes compétences :

Inventeur Tuile Terre Cuite

Exploitation des carrières

Planification de production

Développement produit

Sécurité au travail

Production

Qualité

Gestion des stocks et approvisionnements

Expert bâtiment construction

Expert bâtiment