Nicolas BLOCKLET

Chargé de mission dans la qualité, la sécurité et l'environnement, j'ai accompagné plusieurs PME dans la remise à plat de leur management de la sécurité via le référentiel MASE, ainsi que l'ISO 9001.



J'ai eu le plaisir d'intervenir au sein d'un bon nombre de domaines : mécanique, hydraulique, couverture, serrurerie, chaudronnerie, tuyauterie, travaux publics... avec toujours autant de plaisir, sans compter les domaines variés au sein desquels nous avons pu intervenir chez nos clients (nucléaire, pharmaceutique, agroalimentaire, chimie, métallurgie, collectivités, ...)



La recherche de nouveauté et de nouveaux projets est un leitmotiv au quotidien!