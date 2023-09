Nicolas BOISSONADE

Enseignement du golf

A partir de 4ans

Cours individuel et collectif

Séjour et stage de golf en France et à l'étranger



Organiser : logistique des projets, planification, besoins

Vendre : prospection clientèle, techniques de vente, fidélisation

Former : force de vente et clientèle

Communiquer : cibles, supports, campagnes

Analyser : contexte, objectifs du projet, environnement

Réaliser : encadrement, conduite de lévénement, évaluation

Concevoir : plan daction, propositions créatives, préconisations, présentations

Elaborer : cahier des charges, choix détudes et des dispositifs à mettre en œuvre



Mes compétences :

Communication

Marketing

Gestion de projet

Coordination

Management