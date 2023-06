Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Fort d'une expérience de responsable partenariats publics j'ai pu mettre en place des partenariats afin de convaincre les collectivités(mairies, com de com, agglo,...), associations et opérateurs ANAH de lintérêt du programme de lutte contre la précarité énergétique.



Aujourd'hui, j'accompagne les industriels, collectivités, bailleurs, associations,... à faire des économies d'énergie via les Certificats d'Economie d'Energie(CEE) et CEE Précarité Énergétique, grâce à différents axes: Sensibilisation, formation/information, accompagnement et montage des dossiers auprès des bénéficiaires ou installateurs.



Si vous souhaitez des informations complémentaires n'hésitez pas à me contacter,



Nicolas

Portable pro: 07 85 74 32 65

Mail pro: nicolas.catteau@sonergia.fr



COMPETENCES:

o Prospection et suivi BtoC et BtoB

o Mise en place et suivi de partenariats

o Chiffrage et devis

o Visites techniques, SAV, contrôle qualité