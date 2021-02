Audrey DUMORTIER

Après 10 ans d'expériences en agences, je me suis installée en tant qu'indépendante en octobre 2009 pour créer en début 2011, la société Les Mondes Numériques.



Les Mondes Numériques, est née de la volonté d'allier les compétences d'hommes et de femmes, indépendants et spécialiste chacun dans un métier du web, du marketing ou de la communication, afin de proposer des prestations globales ainsi qu'une réelle expertise à nos clients.







Conseil et Consulting :



- Missions de conseil et Consulting sur site ou à distance pour tous vos projets de communication ou marketing on et off line.

- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la création de sites internet ou de portails web.





Création de supports de communication on et off line :



- Création de logotype, charte graphique déclinable sur tous supports

- Création de plaquette, dépliant, affiche, flyer, cartes de vœux, documents usuels…

- Création de newsletters, emails, pages web, bannières, encarts...

- Illustration, création de vidéo, animation flash…

- Création et intégration de bandes son ou signatures sonores







Création ou refonte de sites e-commerce, sites vitrine et portails web :



- Audit de sites internet

- Etude de la concurrence et du positionnement

- Etude du comportement des internautes

- Audit ergonomique

- Définition des cadres techniques et fonctionnels du projet

- Conseil pour le choix d'une solution technique en Open Source

- Zoning des pages du site

- Création de la charte graphique

- Intégration des pages et développement du projet

- Tests fonctionnels et techniques, évolutions techniques et développements sur mesure...





Stratégies d'animation et de fidélisation :



- Etude du comportement des internautes et

optimisation de la connaissance client

- Conseils pour la mise en place de mails automatiques

- Définition d'un programme relationnel efficace

- Tests de campagnes et analyse des retours





Stratégie d'acquisition et génération de trafic :



- Etude du référencement naturel et du positionnement payant

- Etude du trafic et de la navigation sur le site

- Définition d'une stratégie d'acquisition efficace

- Recherche et développement de partenariats ciblés

- Conseil pour la mise en place de vos campagnes d'affiliation

- Création et développement de jeux concours sur mesure

- Rédaction d'articles et textes optimisés pour le référencement naturel

- Gestion de campagnes d'achats de mots clé

- Tracking des campagnes et analyses statistiques





E réputation et gestion des communautés :



- Etude et optimisation de la e-réputation

- Création de pages facebook, twitter, viadeo...

- Animation des communautés, et des réseaux en ligne

- Création et animation de blogs

- Rédaction d’articles optimisés

- Développement d'applications Facebook





Organisation de groupes de tests de consommateurs :



- Test de l'ergonomie et de la navigabilité

- Test d'identité et de charte graphique





Nos solutions techniques :



- Nos sites internet sont développés à partir de solutions en Open Source, car cela correspond à notre philosophie de travail et d’échange.

Parmi les solutions proposées : Joomla, Typo3, Wordpress, Prestashop, Magento

- Une étude personnalisée permettra de déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins !



Mes compétences :

AMOA

Animation

Audit

Audit de site

Business

Charte graphique

COMMERCE

Communication

Communication - Marketing

Conseil

Consulting

E commerce

E mailing

e reputation

Fidélisation

Internet

Mailing

Marketing

Newsletter

Open Source

Référencement

Site internet

Stratégie

Webdesign