Nicolas COTON

- À la recherche d'une entreprise pour une alternance à l'université Paris II Panthéon-Assas en management des organisations spécialité réseaux et systèmes d'informations je peux postuler sur des postes comprenant de la gestion, du management, du marketing et/ou des systèmes d'information/informatique



- Vendeur chez Bio C'Bio de septembre 2014 à juin 2017



- Octobre 2015 - Juin 2017 : Diplômé du BTS en alternance management des unités commerciales : Gestion, projet de développement de l'unité commerciale, analyse et conduite de la relation commerciale, economie, management des entreprises et le droit sont les matières étudiées lors de cette formation.



- Mars 2015 - Octobre 2015 : 38h senior : chef de rayon, préparation des commandes, analyse des stocks, mise en place de projet, management d'une équipe de 6 personnes, autonomie.



- Septembre 2014 - Mars 2015 : 20h vendeur Bio c'Bon



Mes compétences :

Word, Power Point, Sphinx, Mac